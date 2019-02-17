جيرونا يحقق المفاجأة ويتغلب على ريال مدريد بالدوري الإسباني

2019/02/17 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خسر ريال مدريد بنتيجة (2-1) أمام ضيفه جيرونا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الليجا.

وسجل كاسيميرو لريال مدريد في الدقيقة 25، بينما سجل لجيرونا ستواني وبورتو في الدقائق 65 و75 على الترتيب.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه سيرجيو راموس، بسبب تدخله على ألكالا لاعب جيرونا.

بهذه النتيجة توقف رصيد ريال مدريد عند 45 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع جيرونا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الـ15.

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