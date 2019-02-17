تليفزيون: إيران تدشن الغواصة فاتح محلية الصنع المزودة بصواريخ كروز

2019/02/17 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر الجنرال الإسرائيلي السابق بيني جانتز، الذي يعتبر أقوى منافس لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقررة في أبريل/ نيسان، عن دعمه، الأحد، لسياسة الزعيم اليميني الصارمة إزاء إيران.

وقال قائد الجيش الإسرائيلي السابق والمرشح المنتمي لتيار الوسط في مؤتمر ميونيخ للأمن “أدعم رئيس الوزراء نتنياهو في مواجهة عدوان إيران”.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب ليكود بزعامة نتنياهو سيفوز في انتخابات التاسع من أبريل/ نيسان وسيحصل على نحو 30 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، وهو ما يكفي لتشكيل ائتلاف من أحزاب دينية ويمينية مماثل لذلك الذي يرأسه الآن.

وتتوقع استطلاعات الرأي أن يحل حزب “حصانة إسرائيل”، بزعامة جانتز في المركز الثاني بنحو 20 مقعدا، ومن شأن ذلك أن يؤهله للانضمام لائتلاف يقوده نتنياهو في المستقبل، ما لم يحاول إقناع أحزاب أخرى بتشكيل حكومة ائتلافية برئاسته.

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