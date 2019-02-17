العراق يرفع استثماراته بالسندات الأمريكية خلال ديسمبر لأعلى مستوى بـ2018

2019/02/17 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من: السيد جمال

مباشر: واصل العراق رفع حيازته من أدوات الدين الأمريكية خلال شهر ديسمبر الماضي مسجلا أعلى مستوياتها في عام 2018.





ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، اطلع عليها "مباشر"، قفزت ملكية العراق من السندات الأمريكية بنسبة 67.1% خلال شهر ديسمبر الماضي على أساس سنوي إلى 34.6 مليار دولار (41.364 تريليون دينار) مسجلة أعلى مستوياتها خلال 2018، مقارنة بـ 20.7 مليار دولار (24.747 دينار) في الشهر المقابل من عام 2017.





وعلى أساس شهري، ارتفعت ملكية العراق من سندات الخزانة الأمريكية 7.8% خلال ديسمبر مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر) والتي بلغت خلاله 32.1 مليار دولار (38.376 تريليون دينار).





ورفع العراق حيازته من السندات الأمريكية خلال ديسمبر للشهر الثالث على التوالي (بلغت 31.1 مليار دولار أو 37.18 تريليون دينار خلال أكتوبر، و29.4 مليار دولار ما يعادل 35.148 تريليون دينار في سبتمبر).





وجاءت العراق في المرتبة الرابعة عربيا بملكية السندات الأمريكية؛ خلف السعودية المتصدرة بقيمة 171.6 مليار دولار (205.148 تريليون دينار)، وثانيا الإمارات بـ 56.8 مليار دولار (67.904 تريليون دينار)، والكويت بإجمالي 41.3 مليار دولار (49.374 تريليون دينار).





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