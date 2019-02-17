المركزي العراقي يبع عملة أجنبية بـ159 مليون دولار بمزاد اليوم

2019/02/17 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي تراجع مبيعات العملة الأجنبية بمزاد اليوم الأحد، إلى 159.02 مليون دولار، مقارنة بمبيعات قيمتها 162.99 مليون دولار بمزاد الخميس الماضي، بانخفاض 3.97 مليون دولار.





ووفقا للبيان الصادر عن المركزي العراقي اليوم، بلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 31 مصرفاً.





وقال المركزي في بيانه، إن المبيعات المنفذة اليوم هي نتائج يوم غدا الاثنين، مضيفا أن إجمالي البيع الكلي بلغ 184.5 مليون دولار.





وأوضح المركزي، أن حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها 157.74 مليون دولار، فيما قُدر إجمالي النقد المبيع بـ 1.35 مليون دولار.





وتم بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، كما أن البيع النقدي سيكون بالسعر نفسه، وبحسب البيان.





وفي المزاد الماضي، أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي ارتفاع إجمالي مبيعات العملة الأجنبية إلى 162.99 مليون دولار، مقارنة بمبيعات قيمتها 153.68مليون دولار بمزاد الأربعاء.





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