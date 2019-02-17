وزير الموارد الأسبق “محسن الشمري” يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء

2019/02/17 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الموارد المائية الأسبق “محسن الشمري” اليوم الأحد رسالة إلى رئيس الوزراء “عادل عبدالمهدي” تضمنت عدد من النقاط.وقال الشمري في رسالته : بعدما فقدنا وللاسف وسيلة التواصل مع دولتكم منذ تكليفكم في تشكيل الحكومة للآن أوجه رسالتي هذه المتضمنة عينة من حلول لكوارث تتعلق بحياة المواطن اليومية.وأضاف الشمري : كان رأيي في […]

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