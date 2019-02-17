ردا على اغتيال عدد من قياداته عام 2015 || حزب الله يكشف عن عملية تفجير ناقلتين لجيش الاحتلال الاسرائيلي

2019/02/17 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف حزبُ الله اللبناني عن مقطعِ فيديو يظهر استهدافَ مركبتين إسرائيليتين في منطقةِ هاردوف الحدودية، ردا على اغتيالِ عددٍ من قياداتِ حزبِ الله، في القنيطرة

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