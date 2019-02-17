بالصور..الكوادر الصحية في ذي قار تعتصم للمطالبة بالحقوق

2019/02/17 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} نظم العشرات من الكوادر الصحية في دائرة صحة محافظة ذي قار اعتصام امام مبنى الدائرة للمطالبة بصرف مخصصات الخطورة ورفع التسكين عن درجاتهم الوظيفية.

وقال عدد من المعتصمين لمراسل وكالة {الفرات نيوز}" انهم يعانون من تعرضهم للإصابات المرضية جراء عملهم المباشر مع المرضى الامر الذي يتطلب مراعاة ظروفهم والعمل على تلبية مطالبهم".انتهىبواسطة: علي الخفاجي

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