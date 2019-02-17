توقف لعبة «ببجي» خلال ساعات لهذا السبب

2019/02/17 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أن ترى شخصا جالسا لساعات عديدة وبكامل تركيزه على الموبايل، فيمكن التخمين أنه يلعب "ببجي" الشهيرة التي تعتمد على أسلوب التصويب حتى الوصول للهدف والتي شارك فيها الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية، حتى إنها أصبحت إدمانا بالنسبة للبعض.ولكن الأمر الذي قد يحزن الجمهور العريض، توقف هذه اللعبة ولكن لساعات قليلة استقبالا لتحديثات جديدة يوم غد الإثنين 18 شباط، حيث ستتوقف اللعبة عن العمل لمدة ثماني ساعات، منذ الثانية صباح الإثنين وحتى العاشرة صباحًا من نفس اليوم.

ومن ضمن التحديثات التي ستتوافر في لعبة ببجي، إضافة وضع "مواجهة الزومبي" Zombie Mode، حيث سيخوض اللاعب تحدي البقاء على قيد الحياة حتى شروق الشمس في الوقت الذي يواجه فيه كائنات مصاصي الدماء.كما سيواجه لاعب ببجي شخصيات تم الاستعانة بها من لعبة "ريزدنت إيفل – Resident Evil II"، التي سيتم استخدام موسيقاها في اللعبة أيضا، وجاءت هذه المشاركة نتيجة التعاون بين الشركتين وأعلنتا عنه في الحساب الرسمي لشركة "ببجي" على تويتر.ومن المميز في التحديث هو توفير المساحات الإضافية للاعب، ومؤثر ضوء القمر في خريطة "Vikendi".الجدير بالذكر، أنه صدرت نسختان من لعبة PUBG في أوائل سنة 2018 لمنصتي "آي أو إس"، وأندرويد من تطوير شركة تينسنت، والتي قامت بالتعاون مع شركة "بلوهول" لإصدار اللعبة على الهواتف المحمولة.

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