2019/02/17 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجاح محمد علي لم تتأخر طهران كثيراً في الرد على رسالة مؤتمر وارسو لها التي فسرتها بالتفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة زاهدان السنية البلوشية، مركز محافظة سيستان بلوشستان، وأوقع عشرات الضحايا ونددت به مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني.فقد سارع الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد يوم واحد من الاجتماع الذي يؤكد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقال من وارسو إلى زاهدان تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقال من وارسو إلى زاهدان تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).