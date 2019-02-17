مكتب رئيس الوزراء يكشف عن فتح المنطقة الخضراء لمدة 24ساعة

2019/02/17 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي في تصريح صحفي انه "وصلنا إلى المراحل النهائية بإعمال الصيانة للإنفاق والطرق تمهيدا لافتتاح المنطقة الخضراء لمدة 24 ساعة".وأضاف البياتي انه "لا عودة لقرار رئيس الوزراء بافتتاح المنطقة الخضراء"، مشيرا الى ان "التوقيتات باقية ولحظة الفتح لمدة 24 ساعة ستكون قريبة جدا".يذكر ان مكتب رئيس الوزراء اعلن في وقت سابق ، عن رفع الكتل الكونكريتية عن السفارة الصينية والسويدية والبرازيلية، سعيا منها لرفع كافة الكتل عن باقي السفارات في بغداد.انتهى .م ك

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