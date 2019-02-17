ريال مدريد يسقط على ملعبه.. وراموس يثير الجدل من جديد

2019/02/17 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع ريال مدريد للمركز الثالث بالدوري الإسباني، بعد هزيمته الأحد أمام جيرونا بنتيجة 1-2، ليبتعد بفارق 9 نقاط عن المتصدر برشلونة.وفي مباراة سيطر عليها جيرونا بالكامل، سقط ريال مدريد على ملعبه سانتياغو بيرنابيو بنتيجة 1-2، بعد أن تقدم بهدف للبرازيلي كاساميرو في الشوط الأول.وأثار المدافع الإسباني سيرجيو راموس الجدل من جديد، بعد أن تصدى لكرة مهاجم جيرونا بيده على خط المرمى، ليهدي الفريق الخصم ركلة جزاء جاء منها هدف التعادل في الدقيقة 65.

واعتبر عدد من جماهير كرة القدم قرار الحكم بعدم طرد سيرجيو راموس على التصدي الواضح قرارا "غريبا"، بعد أن انتشرت اللقطة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولكن الحكم عاد ليطرد قائد ريال مدريد في نهاية اللقاء، بعد تدخله بالقدم على أحد لاعبي جيرونا.

وكان راموس أثار الكثير من الجدل، بعد اتهامه بتعمد تلقي بطاقة صفراء في مواجهة أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا، ليضمن عدم الغياب عن مباريات دور الـ 8 في البطولة القارية.

وأعادت هزيمة ريال مدريد "الشكوك" في مستوى ريال مدريد هذا الموسم، خاصة وأنها جاءت أمام جيرونا، الذي لم يحقق أي انتصار في الدوري منذ نوفمبر الماضي.

وابتعد ريال مدريد بفارق 9 نقاط عن المتصدر برشلونة، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الذي صعد للمركز الثاني، لتتبخر إلى حد بعيد فكرة المنافسة على الدوري بشكل واقعي.

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