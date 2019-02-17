ريال مدريد يسقط على ملعبه.. وراموس يثير الجدل من جديد

واعتبر عدد من جماهير كرة القدم قرار الحكم بعدم طرد سيرجيو راموس على التصدي الواضح قرارا "غريبا"، بعد أن انتشرت اللقطة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولكن الحكم عاد ليطرد قائد ريال مدريد في نهاية اللقاء، بعد تدخله بالقدم على أحد لاعبي جيرونا.
وكان راموس أثار الكثير من الجدل، بعد اتهامه بتعمد تلقي بطاقة صفراء في مواجهة أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا، ليضمن عدم الغياب عن مباريات دور الـ 8 في البطولة القارية.
وأعادت هزيمة ريال مدريد "الشكوك" في مستوى ريال مدريد هذا الموسم، خاصة وأنها جاءت أمام جيرونا، الذي لم يحقق أي انتصار في الدوري منذ نوفمبر الماضي.
وابتعد ريال مدريد بفارق 9 نقاط عن المتصدر برشلونة، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الذي صعد للمركز الثاني، لتتبخر إلى حد بعيد فكرة المنافسة على الدوري بشكل واقعي.
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