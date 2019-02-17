2019/02/17 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد السيد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، أن سياسة بعض الدول تجاه سورية اعتمدت على دعم الإرهاب وتسويق محاولة تطبيق اللامركزية الشاملة لإضعاف سلطة الدولة.وقال الأسد في كلمة له خلال استقباله رؤساء المجالس المحلية من جميع المحافظات، وتابعها / الأنصار/، أن “إجراء الانتخابات المحلية في موعدها يثبت قوة الشعب والدولة، كما يثبت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس الأسد: سياسة بعض الدول تجاه سورية اعتمدت على دعم الإرهاب alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الأسد: سياسة بعض الدول تجاه سورية اعتمدت على دعم الإرهاب) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الأسد: سياسة بعض الدول تجاه سورية اعتمدت على دعم الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).