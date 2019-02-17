وزارة الصحة تعلن عن اطلاق درجات وظيفية

2019/02/17 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة؛ اليوم الاحد؛ عن إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتعيين المركزي لذوي المهن الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٨ الدور الأول ومن

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