2019/02/17 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZZ9iTxrna0Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اضراب نقابة المعلمين يدخل حيز التنفيذ ويستمر الاثنين - تقرير: احمد الموسوي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اضراب نقابة المعلمين يدخل حيز التنفيذ ويستمر الاثنين - تقرير: احمد الموسوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).