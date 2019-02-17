دولة القانون يحمل الاصلاح والبناء مسؤولية تاخير إكمال حكومة عبد المهدي

2019/02/17 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، تحالفي البناء والإصلاح مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة.وقال الناطق باسمها بهاء النوري لوكالة وطن للانباء ان” تحالف الاصلاح معترض على مرشح البناء فالح الفياض كشخص، والفياض أكد أنه لن يقف عقبة أمام اكمال الكابينة”.وأضاف ان” تحالف البناء رؤيته واحدة وكل الخطوات تتم بالتشاور”، مبيناً ان” كل خطواتنا […]

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