الداخلية تعلن القبض على متهم بقتل عائلة كاملة جنوبي بغداد

2019/02/17 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت وزارة الداخلية, الأحد, عن إلقاء القبض على متهم بقتل عائلة كاملة جنوبي العاصمة بغداد.وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه, إنه “بعد متابعة مستمرة وتشكيل فريق عمل مختص, تمكنت قوة مشتركة من مركز شرطة الدورة ومكافحة اجرام الدورة من إلقاء القبض على متهم قام […]

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