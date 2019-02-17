السترات الصفراء يحتشدون عند قوس النصر لإحياء ذكرى مرور 3 أشهر على تظاهرات باريس

2019/02/17 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ينظم نشطاء السترات الصفراء تظاهرة جديدة اليوم بالقرب من ميدان قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان جيروم رودريجيز أحدَ أبرز نشطاء حركة السترات الصفراء، أكد في وقت سابق أن الحركة ستستمر حتى تحقيق المطالب التي تنادي بها في إطار الحراك الشعبي غير المسبوق المناهض لسياسات الرئيس ماكرون الإصلاحية.

وأفاد مراسل الغد في باريس: “متظاهرو السترات الصفراء بداوا بالتجمع عند قوس النصر لإحياء ذكرى مرور 3 أشهر على انطلاق التظاهرات، التظاهرة ستنطلق بعد نحو نصف ساعة وستجوب العديد من المناطق في باريس”.

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