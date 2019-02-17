ريال مدريد يتعرض لهزيمة صادمة أمام جيرونا ويتراجع في سباق الدوري

2019/02/17 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قائد ريال مدريد سيرجيو راموس بعد تعرضه للطرد خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمام جيرونا يوم الأحد.



تصوير: سوزانا فيرا - رويترز

تعرضت آمال ريال مدريد في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لضربة قوية بعد هزيمة مفاجئة 2-1 أمام جيرونا إذ أهدر تقدمه أمام ضيفه ليستقبل هدفين في الشوط الثاني، الأحد.

واتسع الفارق إلى تسع نقاط بين ريال مدريد الذي تراجع للمركز الثالث وغريمه برشلونة المتصدر بعد 24 مباراة.

وبدا أن ريال في طريقه لانتصار بعد أن أنهى الشوط الأول متقدما بهدف من ضربة رأس للاعب الوسط كاسيميرو.

لكن جيرونا، الذي لم يحقق أي فوز في الدوري هذا العام قبل مباراة الأحد، انتفض في استاد سانتياجو برنابيو بعد الاستراحة.

وتعادل كريستيان ستواني من ركلة جزاء في الدقيقة 65 ثم انتزع كريستيان بورتوجيس الفوز بعد عشر دقائق من ضربة رأس قريبة المدى.

وتعرض قائد ريال مدريد سيرجيو راموس للطرد في الدقيقة 89 وكاد زميله الحارس تيبو كورتوا يسجل هدف التعادل حين ترك مرماه وتقدم للهجوم لكنه سدد كرة برأسه مرت بجوار القائم في اللحظات الأخيرة.

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