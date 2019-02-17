الحماية الاجتماعية في ذي قار تستقبل اعتراضات المصنفين فوق خط الفقر - قوائم بالاسماء

2019/02/17 | 16:44

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شبكة اخبار الناصرية:

بدات شبكة الحماية الاجتماعية في ذي قار اليوم باستقبال اعتراضات المستفيدين الذين استبعدوا منها بعد صنفوا ممن هم فوق خط الفقر.





شبكة اخبار الناصرية:بدات شبكة الحماية الاجتماعية في ذي قار اليوم باستقبال اعتراضات المستفيدين الذين استبعدوا منها بعد صنفوا ممن هم فوق خط الفقر.وذكر مصدر في الحماية الاجتماعية لشبكة اخبار الناصرية ، ان الدائرة ستستقبل ابتداء من اليوم 200 معترض نصفهم من النساء ممن صنفوا وفق قياسات وزارة التخطيط بانهم فوق خط الفقر .واوضح ان آلية الاعتراض ستكون ممنهجة تبدأ بـتبليغ المواطن المرفوض ، ثم تقديم الاعتراض في غضون 30 يوما لدى اللجنة العليا مباشرة ، ثم تستلم اللجان الاعتراضات مباشرة لتقوم بالنظر في طلبات المعترضين ضمن المدة القانونية.

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