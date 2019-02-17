داعش يهاجم إحدى مناطق كركوك

2019/02/17 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن مسلحو تنظيم داعش هجوماً على إحدى مناطق كركوك، أبرز المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى بصفوف الجيش العراقي.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها (باسنيوز)، فقد شن مسلحو داعش فجر اليوم الأحد هجوماً على نقطة للجيش العراقي في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وأسفر الهجوم عن مقتل 5 عناصر من الجيش العراقي، فيما فرّ عناصر داعش بعد الهجوم إلى جهة مجهولة.

وتدهورت الأوضاع الأمنية بشكل كبير في كركوك وباقي ‹المتنازع عليها› بعد خيانة 16 أكتوبر 2017 وانسحاب البيشمركة والقوات الأمنية الكوردية من هذه المناطق.





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