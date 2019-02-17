لعنة مباريات النهار تصيب ريال مدريد من جديد وتسقطه على ارضه امام جيرونا

2019/02/17 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى نادي ريال مدريد الإسباني خسارة مفاجئة على أرضية ميدانه من نظيره جيرونا بهدفين لهدف

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