الفايز : استحداث وزارة امنية واسنادها للفياض مازال موضع نقاش

2019/02/17 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد تحالف الفتح, الاحد, ان قضية استحداث وزارة للامن الوطني مازالت على طاولة النقاش بين تحالفي الفتح وسائرون, مشيرا الى ان فالح الفياض سيكون الشخصية الوحيدة المرشحة للمنصب في حال تمت الموافقة على استحداثها.وقال القيادي بالتحالف النائب عامر الفايز في تصريح صحفي، إن “قضية استحداث وزارة للامن الوطني من خلال دمج جهاز الامن ...

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