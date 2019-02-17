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شاهد بالفيديو.. اليمن || الشارع اليمني يستنكر تطبيع حكومة هادي مع اسرائيل
2019/02/17 | 16:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 0VucB8EDjcY

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