ألا يَخجلُ فُرسان مؤتمر وارسو من تسليم مفاتيح القدس لنِتنياهو ؟

2019/02/17 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الباري عطوان… الجُملة التي تُثير الغيظ، وترفع ضغط الدّم، هي تِلك التي يُردّدها بعض المَسؤولين والكتّاب والمُعلّقين العرب سواء في مقالات الصُّحف، أو في مُقابلات على شاشاتِ التّلفزة، تتلخّص في أنّ إيران تُسيطِر على أربع عواصِم عربيّة، ويَذكُرون دِمشق وصنعاء وبغداد على رأسِها.قد يكون أحد المسؤولين الإيرانيّين هو صاحِب حُقوق النُشر، […]

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