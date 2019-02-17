تسجيلات صوتية تفضح دعم تركيا لـ’داعش’

2019/02/17 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الصحافي التركي عبد الله بوزكورت، نظام بلاده بدعم تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.العالم- تركيا وقال بوزكورت، في دورية التحقيقات الصادرة من مركز ستوكهولم للحرية أن مئات من تسجيلات التنصت السرية التي تم الحصول عليها من مصادر خاصة في العاصمة التركية أنقرة تكشف كيف أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان مكنت – بل وسهلت […]

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