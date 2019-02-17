2019/02/17 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الداخلية تعلن القبض على متهم بقتل عائلة كاملة جنوبي بغداد

17/02/2019 16:50:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

أعلنت وزارة الداخلية, اليوم الأحد, عن إلقاء القبض على متهم بقتل عائلة كاملة جنوبي العاصمة بغداد.

وذكر الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) إنه بعد متابعة مستمرة وتشكيل فريق عمل مختص, تمكنت قوة مشتركة من مركز شرطة الدورة ومكافحة اجرام الدورة من إلقاء القبض على متهم قام بقتل عائلة مكونة من ثلاثة أطفال وامرأة في منطقة الدورة جنوبي بغداد.

وأكد معن, أن وزارة الداخلية ستلاحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين ومرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل.

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