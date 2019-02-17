2019/02/17 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور , ماراثون السلام للمراحل الابتدائية في بغديدا.إيزيدي 24 _ جميل الجميل إنطلقت صباح هذا اليوم 17 شباط 2019 فعاليات ماراثون السلام للمراحل الابتدائية في مدينة بغديدا بمشاركة أكثر 200 طالب وطالبة وأكثر من عشرة أطفال من ذوي الإعاقة.أدار الماراثون التربوي نجيب حبش و الرياضي صباح غانم سكريا من الناحية الرياضية والراهبة حياة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور , ماراثون السلام للمراحل الابتدائية في بغديدا) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور , ماراثون السلام للمراحل الابتدائية في بغديدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).