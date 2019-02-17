معرض بغداد للكتاب يؤشر صمود “الورق” أمام التسونامي الألكتروني

2019/02/17 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قالت الوكالة التركية الرسمية, الاحد, ان معرض بغداد الدولي للكتاب, نجح في الصمود أمام تسونامي الكتب الإلكترونية, بجذب نحو 700 دار نشر من 23 دولة، في دورته الحالية التي تختتم غدًا الإثنين، بعد أن امتدت 12 يومًا.وقالت وكالة الاناضول التركية, في تقرير تابعه “ناس” اليوم (17 شباط 2019), ان “الدورة الـ46 […]

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