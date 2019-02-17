2019/02/17 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – الشيخان أعلن الكاتب حسو هورمي صاحب كتاب”لمحات من حياة الامير تحسين سعيد بك” عن ترجمة الكتاب الى اللغتين الإنكليزية و الكوردية باللهجتين ( السورانية & الكرمانجية ).كما اضاف الكاتب هورمي في حديث ل”ايزيدي 24″ أن كلا من ” الدكتور خلف ميرزا شنكالي والاستاذ عامر خيري قوال ” سيتكفلان بمصاريف الترجمة و […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترجمة كتاب “لمحات من حياة الامير تحسين سعيد بك ” الى اللغات ” الانكليزية والكوردية والروسية” .) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترجمة كتاب “لمحات من حياة الامير تحسين سعيد بك ” الى اللغات ” الانكليزية والكوردية والروسية” .) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).