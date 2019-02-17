الانبار توضح أسباب عدم مشاركتها بإضراب نقابة المعلمين

2019/02/17 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار… أوضح مدير قسم تربية قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار محمد الحلبوسي ، الأحد، سبب عدم المشاركة بالإضراب الذي دعت له نقابة المعلمين في عموم مدارس المحافظة.وقال الحلبوسي في تصريح لوكالة / المعلومة/ إن “عدم انضمام الكوادر التدريسية في الانبار الى الاضراب الذي دعت اليه نقابة المعلمين يعود الى تأخر الطلبة في المنهاج […]

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