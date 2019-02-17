الكرعاوي لأهالي النجف: مجسر الزهراء {ع} سينجز في موعده ووفق الشروط

2019/02/17 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد محافظ النجف الاشرف وكالة هاشم الكرعاوي، على انجاز مشروع مجسر الزهراء {ع} في موعده المحدد ووفق الشروط المتعاقد عليها.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" ضمن المتابعات والجولات الميدانية تابع الكرعاوي مراحل انجاز مجسر الزهراء {ع} وخلال لقائه مدير المشروع والكادر الهندسي أكد على انجاز المشروع بالوقت المحدد ووفق الشروط المتعاقد عليها".وشدد الكرعاوي، على" الشركة المنفذة الالتزام بالمواصفات المنصوص عليها في شروط العقد المبرم وخصوصا الية نقل الأنقاض والنفايات الموجودة قرب المشروع".وبين المحافظ وكالة ان" هذا المجسر له دور كبير في سير الحركة المرورية وتخفيف الزخم والازدحامات والارباك المروري الحاصل في المنطقة خلال الدوام الرسمي وبعد الدوام اضافة الى اعتباره ممر مهم للزائرين والوافدين الى المحافظة".انتهىبواسطة: احمد الحسناوي

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