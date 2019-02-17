جيفري: لن ننسحب من سوريا بسرعة ونتشاور مع الحلفاء

2019/02/17 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لن تقوم بانسحاب مباغت وسريع من سوريا وإنها ستتشاور عن كثب مع الحلفاء بشأن

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