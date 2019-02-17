2019/02/17 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد الحوثي يؤكد للمبعوث الاممي الجهوزية للسلام وتنفيذ اتفاق السويد منتقدا رفض الطرف الاخر المستمر لما قد تم الاتفاق عليه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/17 | 17:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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