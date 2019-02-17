روحاني: إيران لن تكون مصدر تهديد لأي دولة

2019/02/17 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال روحاني في تصريح صحفي تابعته الغدير إنه "يجب إن تكون الحرب المفروضة والعقوبات الغربية حافز لتعزيز صناعات طهران العسكرية الداخلية ".وأضاف روحاني ان "طهران لا تمثل تهديد لأي بلد في العالم ورسالتها دفاعية وهدفها السلام وامن المنطقة والعالم".انتهى .م ك

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