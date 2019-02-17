القبض على متهم قام بقتل أم وأطفالها الثلاثة في الدورة

2019/02/17 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوة أمنية، القبض على متهم بقتل عائلة كاملة في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه” وبعد متابعة مستمرة وتشكيل فريق عمل مختص، ألقت قوة مشتركة من مركز شرطة الدورة ومكافحة اجرام الدورة القبض على متهم قام بقتل عائلة […]

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