نقيب المعلمين العراقيين: نحو 750 ألف معلم أضربوا عن الدوام في البلاد

2019/02/17 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نقيب المعلمين العراقيين عباس السوداني، الأحد، أن نحو 750 ألف معلم أضربوا عن الدوام في البلاد احتجاجا على عدم إصلاح المناهج وتطوير التعليم في العراق.

وقال السوداني في تصريح صحفي، اليوم، 17 شباط 2019، "بدأ صباح اليوم الأحد إضراب 750 ألف معلم في 14 محافظة عراقية، وهذا الإضراب سيستمر ليومين، وما لم تكن هناك تحركات لتنفيذ مطالب المعلمين، فإننا قد نعاود الإضراب في المستقبل"، وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم".

وأضاف أن "البنى التحتية وإعادة تأهيل المدارس وبناء التي نحتاجها، هي ضمن مطالبنا أيضا، ونرجو من الحكومة والبرلمان الانتباه لأهمية التعليم".

واكد السوداني في وقت سابق، وجود ثلاثة مطالب رئيسة من خلال الإضراب العام الذي دعت له النقابة، وهي تتعلق بإصلاح القطاع التربوي فضلا عن مطالبات شمول الكوادر التدريسية بقطع الأراضي السكنية، وترفيعهم وشمولهم بالعلاوات".

وأشار إلى ان نسبة المشاركة في الإضراب كانت كبيرة في العاصمة والمحافظات.

جدير بالذكر ان محافظات بغداد والبصرة وبابل والنجف وكربلاء والديوانية وديالى وصلاح الدين ومحافظات أخرى شهدت صباح اليوم اضرابا عن الدوام وذلك استجابة لدعوة نقابة المعلمين

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