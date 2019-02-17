الحشد الشعبي يرفع 8 عبوات ناسفة غربي الأنبار

2019/02/17 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي، الأحد، من رفع ثماني عبوات ناسفة غربي محافظة الأنيار.وقال موفدنا، إن هندسة اللواء التاسع عشر في الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من رفع ثماني عبوات ناسفة كانت مزروعة في قرية وكر الذيب غربي محافظة الأنبار.وأضاف أنه تم التخلص من العبوات بشكل آمن دون وقوع خسائر.

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