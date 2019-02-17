الهندسة العسكرية للحشد تشرع برفع الصبات الكونكريتية من شوارع  طوزخورماتو (صور)

2019/02/17 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي, الأحد, برفع الصبات الكونكريتية من شوارع قضاء طوزخورماتو التابعة لمحافظة صلاح الدين.وقال موفدنا انه "بالتنسيق مع قائممقامية قضاء طوزخورماتو واللجنة الأمنية شرعت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي برفع الصبات الكونكريتية وفتح عدد من الشوارع المغلقة في القضاء", لافتا الى ان "هذه الخطوة تأتي ضمن الحملة الخدمية التي اطلقها الحشد الشعبي ...

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