الحشد الشعبي يرفع (65) عبوة ومقذوفات حربية غير منفلقة شرق الموصل

2019/02/17 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..تمكنت قوات الحشد الشعبي اليوم الأحد، من رفع 65 عبوة ناسفة ومقذوفات حربية غير منفلقة بعملية مسح ميداني شرق الموصل.بيان لإعلام الحشد، ذكر أن “مفرزة مكافحة المتفجرات في اللواء 30 ضمن قاطع عمليات الحشد الشعبي في الموصل نفذت عملية مسح ميداني في قرية الكنهش بقضاء النمرود شرق الموصل”.وأضاف أن “الحشد تمكن خلال […]

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