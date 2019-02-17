2019/02/17 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..قام نظام آل خليفة في البحرين، اليوم الأحد، باستدعاء الحاج عبد المجيد عبد المحسن “صمود” للمرة الثانية في أقل من شهر، لأسباب غير معروفة.وكان مركز شرطة النبيه صالح قد استدعى الحاج صمود وتم تغريمة بـ100 دينار لحكم سابق عليه بتهمة التجمهر قبل أسبوع.وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت الحاج صمود بالتهمة ذاتها سابقاً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النظام الخليفي يستدعي الحاج “صمود” للمرة الثانية في أقل من شهر alansaar.

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