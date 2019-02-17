الأمن البرلمانية تعلق على تشكيل حشد أمريكي

2019/02/17 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الاحد، على التحركات الامريكية، التي تهدف الى تشكيل قوة عشائرية في المناطق الغربية، تعمل تحت سلطة واشنطن.وقال عضو اللجنة عباس صروط، لوكالة "النبأ" للاخبار، ان "الحكومة العراقية مطالبة بان توضح حقيقة هذه التحركات الأمريكية، وهل هي لديها علم بها، وحتى اذا كانت تعلم، فعليها رفضها، فهذا تجاوز خطير لسيادة العراق، وتهديد لامنه القومي".

وبين صروط ان "من الغريب ان تكون هناك قوة مسلحة داخل الاراضي العراقية، تعمل لحساب دولة، لديها أهداف، بل تحاول ان تجعل العراق ساحة لصراعها الاقيمي والدولي"، مؤكدا ان "مجلس النواب سيكون له دور وكملة تجاه هذه التحركات الخطيرة".انتهى/س

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