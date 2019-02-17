2019/02/17 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الأحد، أن اجتماع يوم أمس بين الحزبين الحاكمين (الاتحاد والديمقراطي) وضع جميع الخطوط الرئيسية لإكمال تشكيل حكومة الإقليم الجديدة، فيما بين أن الاتحاد الوطني منح له منصب رئيس البرلمان ونائب رئيس الحكومة، فيما حصل الديمقراطي على منصب رئيس الإقليم ورئيس الحكومة.وقال شنكالي في تصريح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأسماء .. الديمقراطي والاتحاد يتفقان على تقسيم مناصب حكومة الإقليم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأسماء .. الديمقراطي والاتحاد يتفقان على تقسيم مناصب حكومة الإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).