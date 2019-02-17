جاكي شان يبدأ مغامرة جديدة في دبي

2019/02/17 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلبدء النجم العالمي جاكي شان بتصويره لفيلم جديد يحمل عنوان "فان جارد "Vanguard" ، ليكون ثاني فيلم يقوم بتصويره في إمارة دبي بعد النجاح الساحق لفيلم "كونغ فو اليوغا" ويتولى ستانلي تونغ إخراج الفيلم.وقال مخرج الفيلم ستانلي تونغ، في تصريح صحفي تابعته رووداو،: "تتماشى المواقع الموجودة في دبي بشكل رائع مع مشاهد الفيلم، وهي مشهورة بناطحات السحاب ومناطق الجذب المتميزة".من جانبها، أعلنت إدارة لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، بأنه "سيتم تصوير الفيلم في دبي لمدة 30 يوماً، بالتعاون مع شركة شنغهاي ليكس إنترتينمنت المحدودة وشركة إنتاج دبي الكتراز و مديرة الانتاج ماكسين دي فير، بمشاركة كبيرة من المواهب المحلية التي تضم 20 ممثلاً، منهم 10 ممثلين رئيسيين بالإضافة إلى أكثر من 500 ممثل ثانوي".مبيناً، بأن "الذين تم اختيارهم بالتعاون مع وكالة محلية للظهور في الفيلم.وسيتم تصوير سلسلة مطاردات السيارات بين العديد من معالم دبي الشهيرة، وعلى الطرق والجسور الشهيرة في الإمارة".

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