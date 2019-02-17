سائرون يكشف موعد استكمال الكابينة الوزارية: الفياض مستبعد

2019/02/17 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف سائرون قصي محسن، الاحد، موعد التصويت على استكمال الكابينة الوزارية، فيما اشار الى استبعاد مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض.

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