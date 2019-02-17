نائب رئيس مجلس النواب العراقي يبحث مع نظيره التونسي سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال القوانين والتشريعات…

2019/02/17 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل اليوم د.بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي بمكتبه في بغداد نائب رئيس البرلمان التونسي السيد (عبد الفتاح مورو)، وجرى خلال اللقاء استعراض عدة مواضيع وقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال العمل النيابي والتشريعي بين البرلمانين.الحداد، أكد على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وأشقائه بما […]

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