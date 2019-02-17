2019/02/17 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الانهيار المدوي لدولة الخلافة الإسلامية التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية في مناطق واسعة من سوريا والعراق، أصبحت العديد من دول العالم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقاتلو تنظيم الدولة.. جمرة تتقاذفها دول العالم بعد انهيار “الخلافة) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقاتلو تنظيم الدولة.. جمرة تتقاذفها دول العالم بعد انهيار “الخلافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).