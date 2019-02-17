2019/02/17 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ انخفاض مؤشر سوق العراق للاوراق المالية في جلسة اليوم

17/02/2019 17:34:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية في جلسة اليوم على (495.16) نقطة منخفضاً بنسبة (0.38) عن إغلاقه في الجلسة السابقة البالغ (497.04) نقطة.

واوضح بيان للسوق ان عدد الأسهم المتداولة بلغ في جلسة اليوم (331,690,347) سهما فيما بلغت قيمة الأسهم (266,776,155) دينارا.

وقال إن "الجلسة شهدت تداول أسهم (28) شركة من أصل (104) شركة مدرجة في السوق وأصبح عدد الشركات المتوقفة بقرار من هيئة الأوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الإفصاح المالي (33) شركة .

واشر التقرير الى أن عدد الأسهم التي تم شراؤها من المستثمرين غير العراقيين بلغ (7,686) مليون سهم بقيمة (7,958) مليون دينار من خلال تنفيذ (13) صفقة على أسهم (3) شركات .

وأضاف ان عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين بلغ (49,310) مليون سهم بقيمة (96,876) مليون دينار من خلال تنفيذ (63) صفقة على أسهم (3) شركات فقط.

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