هندسة الحشد ترفع 8 عبوات ناسفة غربي الانبار

2019/02/17 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن رفع ثمان عبوات ناسفة غربي محافظة الانبار.وذكر إعلام الحشد في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (17 شباط 2019) أن “هندسة اللواء التاسع عشر في الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من رفع ثمان عبوات ناسفة كانت مزروعة في قرية وكر الذيب غربي محافظة الأنبار”.وأضاف […]

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