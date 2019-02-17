صور.. افتتاح جسرَيْن في منطقة الزيدان غرب بغداد

2019/02/17 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأحد، افتتاح جسرَيْ “الرفوش وعودة الشكر”، في منطقة الزيدان غرب محافظة بغداد.وقال بيان عمليات بغداد، اليوم (17 شباط 2019)، تلقى “ناس” نسخة منه أنه “تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات بغداد وبإشراف اللواء الركن قائد فرقة المشاة السادسة تم افتتاح جسري الرفوش وعودة الشكر في منطقة الزيدان غربي […]

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