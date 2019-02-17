اعتقال عصابة نفذت سطوًا مسلحًا على منزل في الكرداة واعتدت على ساكنيه

2019/02/17 | 17:59

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الاحد، اعتقال عصابة نفذت سطوًا مسلحًا على منزل في...





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